RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

CAS не дозволив Тімановській повернутися на Олімпіаду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської легкоатлетки Христини Тімановській з проханням скасувати рішення Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі про відсторонення її від Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз CAS.

У документі наголошується, що Тімановська вранці 2 серпня подала термінову заявку і запит на скасування рішення, прийнятого НОК Білорусі, не допустити її до участі у відбірковому заліку на 200 метрів серед жінок на Олімпіалі-2020.

У пресрелізі зазначено, що запит білоруської спортсменки був відхилений, оскільки вона не змогла довести свою правоту.

Нагадаємо, Христина Тімановська попросила політичного притулку в Польщі. Варшава видала їй гуманітарну візу і пообіцяла допомогти з продовженням спортивної кар'єри.

Відзначити, чоловік спортсменки покинув Білорусь. Зараз він знаходиться в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьОлімпіадаспортсменка