CAS назначил дату рассмотрения дела о техническом поражении сборной Украины

Спортивный арбитражный суд. Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения дела относительно зачисления сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против команды Швейцарии. Слушания состоятся 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украинская сторона требует отмены решения УЕФА и определения исхода матча путем жеребьевки.

Поединок между сборными должен был состояться 17 ноября 2020 года, но главный врач кантона швейцарского Люцерна, где должен был состояться поединок, принял решение отправить украинскую делегацию в полном составе на карантин. Хотя подопечные Андрея Шевченко были готовы сыграть, поскольку в составе были необходимые 13 футболистов с отрицательным результатом.

УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось, а привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.

УЕФА присудил нашей команде техническое поражение, мотивируя это тем, что Украина не предусмотрела полную замену состава. Поскольку перед последним туром Украина опережала Швейцарию на 3 очка и выиграла в первом матче 2:1, решение УЕФА отправило нашу сборную на последнее место и, как следствие, она покинула высший дивизион Лиги наций.