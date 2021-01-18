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CAS призначив дату розгляду справи щодо технічної поразки збірної України

Автор: Вера Олейник

Чекати лишилось недовго

Спортивний арбітражний суд. Лозанни (CAS) призначив дату розгляду справи щодо зарахування збірній України технічної поразки в матчі Ліги націй проти команди Швейцарії. Слухання відбудуться 16 лютого 2021 року.

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Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Українська сторона вимагає скасування рішення УЄФА і визначення результату матчу шляхом жеребкування.

Поєдинок між збірними мав відбутися 17 листопада 2020 року, але головний лікар кантону швейцарського Люцерна, де повинен був відбутися поєдинок, після кількох позитивних тестів на коронавірус прийняв рішення відправити всю українську делегацію на карантин. Хоча підопічні Андрія Шевченка були готові зіграти, оскільки в складі були необхідні (згідно з протоколом) 13 футболістів з негативним результатом.

УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося, а привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла. У підсумку нашій збірній присудили технічну поразку.

Нагадаємо, футбольний орган мотивував своє рішення тим, що Україна не передбачила повну заміну складу.

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