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Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в Росії

Росія, Вівторок 03 жовтня 2023 19:40
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Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в Росії Фото: Carlsberg йде з російського ринку (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Carlsberg розірвала ліцензійні угоди у Росії після рішення Москви на початку цього року взяти під свій контроль пивоварні заводи датської групи в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До 1 квітня 2024 року діятиме обмежений період експлуатації. Пивоварна компанія "Балтика" зможе витратити вже наявні запаси та матеріали.

Це пов'язано з липневим указом президента Росії Володимира Путіна передати до тимчасового управління агентству державного майна "Росимуществу" частки Carlsberg у російській Балтиці та французькій молочній компанії Danone у однойменній "дочці".

"Ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, тоді як тимчасове управління передається російській державі. Що російська держава вирішить робити в цих обставинах, неясно", - додали в групі.

Carlsberg мав вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників у Росії, і в 2022 році після вторгнення Росії в Україну компанія отримала списання вартості свого підрозділу «Балтика» на суму 9,9 мільярдів крон (1,39 мільярда доларів).

"Ми поінформували ВАТ Пивоварна компанія Балтика про припинення дії ліцензійних угод, що дозволяють Балтиці виробляти, просувати та продавати всю продукцію групи Carlsberg, включаючи міжнародні та регіональні бренди", - йдеться у повідомленні данської компанії.

При цьому Carlsberg вже оголосив, що знайшов покупця на свої російські активи і чекає на дозвіл від влади РФ.

Вихід брендів із Росії

Після початку війни в Україні з РФ пішли Lindt, Dr. Oetker, Coca-Cola, Dolmio, Rich, Valio. Частково залишилися Danone та PepsiCo та Mars. Останні два бренди, Національне агентство із запобігання корупції, внесло до списку міжнародних спонсорів війни.

Також днями криптобіржа Binance продала свій бізнес у Росії і повністю пішла з країни. Криптобіржа планує припинити роботу всіх обмінних сервісів та бізнес-напрямків у Росії протягом декількох місяців.

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