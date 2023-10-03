Carlsberg запретил производить и продавать свою продукцию в России

Carlsberg расторгла лицензионные соглашения в России после решения Москвы в начале этого года взять под свой контроль пивоваренные заводы датской группы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

До 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период эксплуатации. Пивоваренная компания "Балтика" сможет израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы.

Это связано с июльским указом президента России Владимира Путина передать во временное управление агентству государственного имущества "Росимуществу" доли Carlsberg в российской Балтике и французской молочной компании Danone в одноименной "дочке".

"Мы сохраняем за собой право собственности на акции компании, в то время как временное управление передается российскому государству. Что российское государство решит делать в этих обстоятельствах, неясно", - добавили в группе.

У Carlsberg было восемь пивоваренных заводов и около 8400 сотрудников в России, и в 2022 году после вторжения России в Украину компания получила списание стоимости своего подразделения «Балтика» на сумму 9,9 миллиардов крон (1,39 миллиарда долларов).

"Мы проинформировали ОАО Пивоваренная компания Балтика о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих Балтике производить, продвигать и продавать всю продукцию группы Carlsberg, включая международные и региональные бренды", - говорится в сообщении датской компании.

При этом Carlsberg уже объявил, что нашел покупателя на свои российские активы и ждет разрешения от властей РФ.

Уход брендов из России

После начала войны в Украине, из РФ ушли Lindt, Dr. Oetker, Coca-Cola, Dolmio, Rich, Valio. Частично остались Danone и PepsiCo и Mars. Последние два бренда, Национальное агентство по предотвращению коррупции, внесло в список международных спонсоров войны.

Также на днях, криптобиржа Binance продала свой бизнес в России и полностью ушла из страны. Криптобиржа планирует прекратить работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России в течение нескольких месяцев.