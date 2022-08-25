Carlsberg может остановить производство пива в Польше из-за роста цен на газ

Carlsberg может значительно сократить, или остановить производство пива в Польше из-за нехватки жидкой углекислоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дефицит углекислоты связан с приостановкой ее производства на крупнейших химических предприятиях страны из-за существенного подорожания газа. Окончательное решение об остановке производства может быть принято через несколько дней.
Сообщается, что дефицит жидкой углекислоты может затронуть и других польских производителей пива. Представители местных подразделений Asahi и Heineken о приостановке своих производств пока не сообщали.
Carlsberg владеет тремя пивоваренными заводами в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.
Ранее мы писали, что в Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО. Маленькая пивоварня выпустило напиток под названием OTAN (французский вариант названия Организации Североатлантического договора, - ред.).
Также стало известно, что производство пива "Черниговское" стартовало в Бельгии. Крупнейшая в мире пивоваренная компания AB InBev наладила выпуск украинского пива в городе Лёвен.
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