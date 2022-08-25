Carlsberg может остановить производство пива в Польше из-за роста цен на газ

Carlsberg может значительно сократить, или остановить производство пива в Польше из-за нехватки жидкой углекислоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Дефицит углекислоты связан с приостановкой ее производства на крупнейших химических предприятиях страны из-за существенного подорожания газа. Окончательное решение об остановке производства может быть принято через несколько дней.

Сообщается, что дефицит жидкой углекислоты может затронуть и других польских производителей пива. Представители местных подразделений Asahi и Heineken о приостановке своих производств пока не сообщали.

Carlsberg владеет тремя пивоваренными заводами в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.