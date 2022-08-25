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Carlsberg може зупинити виробництво пива в Польщі через зростання цін на газ

Фото: Carlsberg може зупинити виробництво пива в Польщі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Carlsberg може значно скоротити, або зупинити виробництво пива в Польщі через брак рідкої вуглекислоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Дефіцит вуглекислоти пов'язаний з припиненням її виробництва на найбільших хімічних підприємствах країни через істотне подорожчання газу. Остаточне рішення про зупинку виробництва може бути прийнято через кілька днів.

Повідомляється, що дефіцит рідкої вуглекислоти може торкнутися і інших польських виробників пива. Представники місцевих підрозділів Asahi і Heineken про припинення своїх виробництв поки не повідомляли.

Carlsberg володіє трьома пивоварними заводами в Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%.

Раніше ми писали, що у Фінляндії випустили пиво на честь вступу країни в НАТО. Маленька пивоварня випустила напій під назвою OTAN (французький варіант назви Організації Північноатлантичного договору, - ред.).

Також стало відомо, що виробництво пива "Чернігівське" стартувало в Бельгії. Найбільша в світі пивоварна компанія AB InBev налагодила випуск українського пива в місті Левен.

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