Carlsberg може зупинити виробництво пива в Польщі через зростання цін на газ

Carlsberg може значно скоротити, або зупинити виробництво пива в Польщі через брак рідкої вуглекислоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Дефіцит вуглекислоти пов'язаний з припиненням її виробництва на найбільших хімічних підприємствах країни через істотне подорожчання газу. Остаточне рішення про зупинку виробництва може бути прийнято через кілька днів.

Повідомляється, що дефіцит рідкої вуглекислоти може торкнутися і інших польських виробників пива. Представники місцевих підрозділів Asahi і Heineken про припинення своїх виробництв поки не повідомляли.

Carlsberg володіє трьома пивоварними заводами в Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%.