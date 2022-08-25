Carlsberg може зупинити виробництво пива в Польщі через зростання цін на газ

Carlsberg може значно скоротити, або зупинити виробництво пива в Польщі через брак рідкої вуглекислоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Дефіцит вуглекислоти пов'язаний з припиненням її виробництва на найбільших хімічних підприємствах країни через істотне подорожчання газу. Остаточне рішення про зупинку виробництва може бути прийнято через кілька днів.
Повідомляється, що дефіцит рідкої вуглекислоти може торкнутися і інших польських виробників пива. Представники місцевих підрозділів Asahi і Heineken про припинення своїх виробництв поки не повідомляли.
Carlsberg володіє трьома пивоварними заводами в Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%.
Раніше ми писали, що у Фінляндії випустили пиво на честь вступу країни в НАТО. Маленька пивоварня випустила напій під назвою OTAN (французький варіант назви Організації Північноатлантичного договору, - ред.).
Також стало відомо, що виробництво пива "Чернігівське" стартувало в Бельгії. Найбільша в світі пивоварна компанія AB InBev налагодила випуск українського пива в місті Левен.
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