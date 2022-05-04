Производство пива "Черниговское" запустят в Бельгии
Крупнейшая в мире пивоваренная компания AB InBev запустит в Бельгии производство пива "Черниговское". Старт розлива первых банок состоится 6 мая в пивоварне Лёвен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение AB InBev.
Вся прибыль от продажи "Черниговского" пойдет на гуманитарную помощь. Ab InBev планирует пожертвовать не менее 5 млн евро от продажи пива украинским организациям по оказанию гуманитарной помощи.
На банках пива будет изображено сердце в цветах украинского флага и девиз "Каждый может помочь Украине в гуманитарных усилиях". Черниговское можно будет найти в бельгийских супермаркетах Colruyt, Carrefour и Delhaize по необязательной рекомендованной розничной цене 7,99 евро в банках (6x33cl).
Заводы AB InBev в Украине в настоящее время закрыты из-за военного вторжения России.
Напомним, компания Anheuser-Busch InBev заявила, что продаст свою долю в российском совместном предприятии AB InBev Efes, что приведет к убытку от обесценения в размере 1,1 млрд долларов.
AB InBev также заявила, что представила "Черниговское", самый популярный бренд пива в Украине, во многих странах, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Францию и Нидерланды.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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