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В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО

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Хельсинки, Вторник 17 мая 2022 09:37
В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО Фото: В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО. Маленькая пивоварня выпустило напиток под названием OTAN (французский вариант названия Организации Североатлантического договора, - ред.)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

На синей этикетке пива, изображена мультяшная фигура в металлическом бронекостюме, украшенном символом компаса натовского флага.

Напиток производится компанией Olaf Brewing, расположенной в Савонлинне, и знаменует собой первый выход компании на мировые события, по крайней мере, с точки зрения маркетинга.

"В прошлом мы не занимали особой позиции в политических делах. Однако сейчас большинство финнов поддерживают решение о создании Нато. Поэтому мы решились на такой шаг, и это не потребовало от нас особой смелости, мы просто решили сделать это", - заявил генеральный директор компании Петтери Венттинен.

Компания уже давно рассматривала возможность выпуска пива под маркой NATO, однако окончательное решение было принято в минувшие выходные, когда стало ясно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в военный альянс.

В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО

Фото: В Финляндии выпустили пиво в честь вступление страны в НАТО (yle.fi)

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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