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Cargo Dragon отстыкуется от МКС и возвращается на Землю: прямая трансляция от NASA

Новина українською →
США , Четверг 30 сентября 2021 15:45
Cargo Dragon отстыкуется от МКС и возвращается на Землю: прямая трансляция от NASA Фото: Cargo Dragon отстыкуется от МКС и возвращается на Землю (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX начнет операцию отстыковки Cargo Dragon от МКС и его последующее возвращение на Землю в 16:05. Космический корабль транспортирует около 2 тонн материалов и ценных научных экспериментов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

NASA планирует начать прямую трансляцию операции в 15:45 по киевскому времени.

Отстыковка корабля начнется в 16:05.

Что космический корабль транспортирует на Землю

После месяца операции Сагдо Dragon должен вернуться на Землю с 2 тоннами материалов и ценными научными экспериментами, которые проводились на МКС. Среди важнейших:

  • Ring Sheared Drop - исследование аномальных белков (амилоидов), которые могут расширить представление ученых о нейродегенеративных заболеваниях (патологии, характеризующиеся потерей функциональных свойств нервной системы и гибелью нейронов);

  • Anti-Atrophy - исследование влияния биоматериалов на угнетение атрофии мышц, что может помочь предотвратить дегенеративный процесс у космонавтов в условиях микрогравитации и у пожилых людей;

  • Genes in Space-8 - исследование технологий мониторинга экспрессии генов, что может помочь в будущем предотвращать экспрессию генов печени, которая возникает во время полета в космос.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о запуске корабля Cargo Dragon к космической станции, который состоялся 29 августа.

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