Cargo Dragon отстыкуется от МКС и возвращается на Землю: прямая трансляция от NASA
Компания SpaceX начнет операцию отстыковки Cargo Dragon от МКС и его последующее возвращение на Землю в 16:05. Космический корабль транспортирует около 2 тонн материалов и ценных научных экспериментов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию NASA.
NASA планирует начать прямую трансляцию операции в 15:45 по киевскому времени.
Отстыковка корабля начнется в 16:05.
Что космический корабль транспортирует на Землю
После месяца операции Сагдо Dragon должен вернуться на Землю с 2 тоннами материалов и ценными научными экспериментами, которые проводились на МКС. Среди важнейших:
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Ring Sheared Drop - исследование аномальных белков (амилоидов), которые могут расширить представление ученых о нейродегенеративных заболеваниях (патологии, характеризующиеся потерей функциональных свойств нервной системы и гибелью нейронов);
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Anti-Atrophy - исследование влияния биоматериалов на угнетение атрофии мышц, что может помочь предотвратить дегенеративный процесс у космонавтов в условиях микрогравитации и у пожилых людей;
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Genes in Space-8 - исследование технологий мониторинга экспрессии генов, что может помочь в будущем предотвращать экспрессию генов печени, которая возникает во время полета в космос.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о запуске корабля Cargo Dragon к космической станции, который состоялся 29 августа.