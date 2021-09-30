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Cargo Dragon відстикується від МКС та повертається на Землю: пряма трансляція від NASA

Новость на русском →
США , Четвер 30 вересня 2021 15:45
Cargo Dragon відстикується від МКС та повертається на Землю: пряма трансляція від NASA Фото: Cargo Dragon відстикується від МКС та повертається на Землю (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX розпочне операцію відстикування Cargo Dragon від МКС та його подальше повернення на Землю о 16:05. Космічний корабель транспортує близько 2 тонни матеріалів та цінних наукових експериментів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію NASA.

NASA планує розпочати пряму трансляцію операції о 15:45 за київським часом.

Відстикування корабля розпочнеться о 16:05.

Що космічний корабель транспортує на Землю

Після місяця операції Сargo Dragon має повернутися на Землю з 2 тоннами матеріалів й цінними науковими експериментами, що проводилися на МКС. Серед найважливіших:

  • Ring Sheared Drop - дослідження аномальних білків (амілоїдів), які можуть розширити уявлення вчених про нейродегенеративні захворювання (патології, які характеризуються втратою функціональних властивостей нервової системи та загибеллю нейронів);

  • Anti-Atrophy - дослідження впливу біоматеріалів на пригнічення атрофії м’язів, що може допомогти запобігти дегенеративному процесу у космонавтів в умовах мікрогравітації та у людей похилого віку;

  • Genes in Space-8 - дослідження технологій моніторингу експресії генів, що може допомогти в майбутньому запобігати експресії генів печінки, яка виникає під час польоту до космосу.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про запуск корабля Cargo Dragon до космічної станції, який відбувся 29 серпня.

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Сполучені Штати Америки Космічний корабель
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