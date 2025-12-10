UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Call of Duty змінює звичний графік виходу ігор: що важливо знати

Activision оголосила про зміну стратегії випуску ігор серії Call of Duty (фото: Game Rant)
Автор: Павло Колеснік

Activision змінює стратегію Call of Duty: нові ігри серії Modern Warfare і Black Ops більше не виходитимуть поспіль. Компанія планує пропонувати "абсолютно унікальний досвід щороку", щоб кожен реліз відрізнявся від попереднього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Activision обіцяє інновації та боротьбу з конкурентами

Black Ops 7 вийшла в листопаді й отримала неоднозначні відгуки, а в Європі запуск гри виявився "розчаровуючим". Перед виходом гри старший директор з виробництва Treyarch Єль Міллер зізнавався, що хвилюється: Black Ops 6 і Black Ops 7 можуть здатися гравцям занадто схожими.

"Ми просуватимемо інновації, які дійсно значущі, а не просто поступові поліпшення. Хоча ми поки не розкриваємо подробиць, з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо поділитися планами", - заявляє Activision.

Компанія також наголосила, що "майбутнє Call of Duty дуже сильне" і що "найкращі дні серії ще попереду завдяки глибині й таланту команд розробників". За словами Activision, "наступна ера Call of Duty буде точно відповідати очікуванням гравців і додасть сюрпризи, які просунуть франшизу і жанр вперед".

На тлі цього у 2025 році Call of Duty конкурує з Battlefield 6 від EA, яка продала понад сім мільйонів копій за перші три дні та вже позиціонується EA як "найпродаваніший шутер року", а також з Arc Raiders, що розійшлася накладом понад чотири мільйони копій.

Нагадаємо, що ми зібрали 4 найпоширеніші помилки гравців у мультиплеєрі Call of Duty.

А ще ми писали, що любителям серії Call of Duty буде корисно пройти ігри в хронологічному порядку подій.

У нас також є матеріал про 7 найкращих мобільних ігор, схожих на Call of Duty, які варто спробувати фанатам серії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри