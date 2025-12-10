Call of Duty меняет привычный график выхода игр: что важно знать

Activision обещает инновации и борьбу с конкурентами

Black Ops 7 вышла в ноябре и получила неоднозначные отзывы, а в Европе запуск игры оказался "разочаровывающим". Перед выходом игры старший директор по производству Treyarch Йель Миллер признавался, что переживает: Black Ops 6 и Black Ops 7 могут показаться игрокам слишком похожими.

"Мы будем продвигать инновации, которые действительно значимы, а не просто постепенные улучшения. Хотя мы пока не раскрываем подробностей, с нетерпением ждем момента, когда сможем поделиться планами" - заявляет Activision.

Компания также подчеркнула, что "будущее Call of Duty очень сильное" и что "лучшие дни серии еще впереди благодаря глубине и таланту команд разработчиков". По словам Activision, "следующая эра Call of Duty будет точно соответствовать ожиданиям игроков и добавит сюрпризы, которые продвинут франшизу и жанр вперед".

На фоне этого в 2025 году Call of Duty конкурирует с Battlefield 6 от EA, которая продала более семи миллионов копий за первые три дня и уже позиционируется EA как "самый продаваемый шутер года", а также с Arc Raiders, разошедшейся тиражом более четырех миллионов копий.