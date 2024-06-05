C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам

Зміст

По Харкову перестало прилітати з С-300: що відомо

Із заявою про те, що окупанти вже дві доби не б'ють по Харкову з С-300 виступив депутат місцевої облради Олександр Скорик в ефірі одного з телеканалів.

"У нас дві доби по території саме Харкова не прилітають ракети з С-300. Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території наших сусідів. І ЗСУ просто взяли і знищили їхні деякі установки...Це позитивна новина", - сказав він.

Втім, він зазначив, що російські війська продовжують бити іншими засобами ураження, зокрема керованими авіабомбами. Крім того, погана новина для Харкова полягає в тому, що внаслідок попередніх ударів, поки західні партнери зволікали, росіяни знищили усю енергогенерацію - Зміївську ТЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-3.

"У нас знищено все, що було потрібно електрогенерації та для збалансування енергосистеми", - додав міський депутат.

Варто зауважити, що згідно зі зведеннями голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, остання згадка про обстріл Харкова ракетами з С-300 датується 31 травня 2024 року.

Що про це каже експерт

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна погоджується, що такі паузи в атаках росіян з С-300/С-400 пов'язані з дозволом від західних партнерів бити їх зброєю по території РФ.

"Те, що українські війська шукають С-300, С-400 і потім ведуть по них планомірну роботу - це факт. Ми вже бачимо знищену систему С-300, як мінімум одну, яка була вражена ударами українських військ з HIMARS. Я думаю, що далі ця робота безумовно продовжиться", - вважає Мусієнко.

За словами експерта, С-300, С-400 - це одні із пріоритетних цілей для ударів наших військ. Тому що потрібно і Харків захищати, і дати можливість працювати українській авіації, аби та завдавала по ворогу ударів ракетами Storm Shadow, SCALP-EG.

"Відповідно зараз як мінімум ворог зіткнувся з проблемами. Тому що їм треба дуже швидко змінювати місця дислокації своїх систем. Раніше вони думали, що практично безкарно можуть обстрілювати Харків і знаходитися на позиціях, то зараз їм не дають цього робити. Вони вимушені швидко переміщуватися та шукати нові місця для дислокації. Ну і відповідно з цим пов'язано зараз те, що обстрілів (Харкова з С-300 - ред. ) не було", - каже Мусієнко.

Втім, він зауважив, наразі ще рано говорити про те, що Україні вже прямо зараз вдалося зірвати завдання ударів цими системами.

"Це можна сказати лише тоді, коли ми побачимо, що Росія не розгортає ці системи на території Бєлгородської області. І тоді можна буде констатувати, що для Харкова загроз від С-300, С-400 немає. Тож треба розуміти, що за день-два досягти максимально ефекту не можливо", - підсумував Мусієнко.

Дозвіл для України бити західною зброєю по території РФ