C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам

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По Харькову перестало прилетать из С-300: что известно

С заявлением о том, что оккупанты уже двое суток не бьют по Харькову из С-300 выступил депутат местного облсовета Александр Скорик в эфире одного из телеканалов.

"У нас двое суток по территории именно Харькова не прилетают ракеты с С-300. Это связано с тем, что наши партнеры позволили бить по территории наших соседей. И ВСУ просто взяли и уничтожили их некоторые установки...Это положительная новость", - сказал он.

Впрочем, он отметил, что российские войска продолжают бить другими способами поражения, в том числе управляемыми авиабомбами. Кроме того, плохая новость для Харькова заключается в том, что в результате предварительных ударов, пока западные партнеры медлили, россияне уничтожили всю энергогенерацию - Змиевскую ТЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-3.

"У нас уничтожено все, что требовалось электрогенерации и для сбалансирования энергосистемы", - добавил городской депутат.

Следует отметить, что согласно сведениям главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, последнее упоминание об обстреле Харькова ракетами из С-300 датируется 31 мая 2024 года.

Что об этом говорит эксперт

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина соглашается, что подобные паузы в атаках россиян с С-300/С-400 связаны с разрешением от западных партнеров избивать их оружием по территории РФ.

"То, что украинские войска ищут С-300, С-400 и потом ведут по ним планомерную работу - это факт. Мы уже видим уничтоженную систему С-300, как минимум одну, которая была поражена ударами украинских войск с HIMARS. Я думаю, что дальше эта работа, безусловно, продолжится", - считает Мусиенко.

По словам эксперта, С-300, С-400 - это одни из приоритетных целей для ударов наших войск. Потому что нужно и Харьков защищать, и дать возможность работать украинской авиации, чтобы и наносила по врагу удары ракетами Storm Shadow, SCALP-EG.

"Соответственно, сейчас как минимум враг столкнулся с проблемами. Потому что им нужно очень быстро менять места дислокации своих систем. Раньше они думали, что практически безнаказанно могут обстреливать Харьков и находиться на позициях, то сейчас им не дают этого делать. Они вынуждены быстро перемещаться и искать новые места для дислокации. Ну и соответственно с этим связано сейчас то, что обстрелов (Харькова из С-300 - ред.) не было", - говорит Мусиенко.

Впрочем, он заметил, пока еще рано говорить о том, что Украине уже прямо сейчас удалось сорвать нанесение ударов этими системами.

"Это можно сказать только тогда, когда мы увидим, что Россия не разворачивает эти системы на территории Белгородской области. И тогда можно будет констатировать, что для Харькова угроз от С-300, С-400 нет. Так что надо понимать, что за день-два достичь максимального эффекта невозможно", - подытожил Мусиенко.

Разрешение для Украины бить западным оружием по территории РФ