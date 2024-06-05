C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам

В Харькове в последнее время не фиксируют обстрелы из зенитно-ракетных систем С-300. Представители местных властей связывают это с тем, что Украине разрешили бить по территории РФ западным оружием.
О том, сколько длится пауза в ударах С-300 и какие проблемы появились у оккупантов - читайте в материале РБК-Украина ниже.
С заявлением о том, что оккупанты уже двое суток не бьют по Харькову из С-300 выступил депутат местного облсовета Александр Скорик в эфире одного из телеканалов.
"У нас двое суток по территории именно Харькова не прилетают ракеты с С-300. Это связано с тем, что наши партнеры позволили бить по территории наших соседей. И ВСУ просто взяли и уничтожили их некоторые установки...Это положительная новость", - сказал он.
Впрочем, он отметил, что российские войска продолжают бить другими способами поражения, в том числе управляемыми авиабомбами. Кроме того, плохая новость для Харькова заключается в том, что в результате предварительных ударов, пока западные партнеры медлили, россияне уничтожили всю энергогенерацию - Змиевскую ТЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-3.
"У нас уничтожено все, что требовалось электрогенерации и для сбалансирования энергосистемы", - добавил городской депутат.
Следует отметить, что согласно сведениям главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, последнее упоминание об обстреле Харькова ракетами из С-300 датируется 31 мая 2024 года.
Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина соглашается, что подобные паузы в атаках россиян с С-300/С-400 связаны с разрешением от западных партнеров избивать их оружием по территории РФ.
"То, что украинские войска ищут С-300, С-400 и потом ведут по ним планомерную работу - это факт. Мы уже видим уничтоженную систему С-300, как минимум одну, которая была поражена ударами украинских войск с HIMARS. Я думаю, что дальше эта работа, безусловно, продолжится", - считает Мусиенко.
По словам эксперта, С-300, С-400 - это одни из приоритетных целей для ударов наших войск. Потому что нужно и Харьков защищать, и дать возможность работать украинской авиации, чтобы и наносила по врагу удары ракетами Storm Shadow, SCALP-EG.
"Соответственно, сейчас как минимум враг столкнулся с проблемами. Потому что им нужно очень быстро менять места дислокации своих систем. Раньше они думали, что практически безнаказанно могут обстреливать Харьков и находиться на позициях, то сейчас им не дают этого делать. Они вынуждены быстро перемещаться и искать новые места для дислокации. Ну и соответственно с этим связано сейчас то, что обстрелов (Харькова из С-300 - ред.) не было", - говорит Мусиенко.
Впрочем, он заметил, пока еще рано говорить о том, что Украине уже прямо сейчас удалось сорвать нанесение ударов этими системами.
"Это можно сказать только тогда, когда мы увидим, что Россия не разворачивает эти системы на территории Белгородской области. И тогда можно будет констатировать, что для Харькова угроз от С-300, С-400 нет. Так что надо понимать, что за день-два достичь максимального эффекта невозможно", - подытожил Мусиенко.
Напомним, что ряд западных партнеров согласовали использование предоставленного Украине оружия по целям в России. В частности, соответствующее решение приняли в США, но отметили, что разрешение распространяется на приграничные с Украиной российские регионы. Однако не исключено, что это разрешение может быть расширено. Германия в свою очередь заявила, что ВСУ теоретически могут сбивать авиацию захватчиков в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot. Во Франции, по информации СМИ, якобы не против ударов ракетами SCALP по аэродромам в Курской и Белгородской областях.
Кроме того, Нидерланды и Дания позволили наносить удары по целям в РФ боевыми самолетами F-16, которые вскоре будут переданы украинским силам.
Между тем глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил мнение, что Киев вправе бить британским оружием по целям в РФ.
При подготовке материала использовались: Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, заявление депутата Харьковского облсовета Александра Скорика в эфире канала "Киев 24" и эксклюзивный комментарий руководителя Центра военно-политических исследований Александра Мусиенко.
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