Бывший сотрудник Совета по нацбезопасности США свидетельствует в Конгрессе

Бывший ведущий советник президента Дональда Трампа по делам России и Европы Тим Моррисон дает показания в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сообщается, что показания Моррисона могут сыграть ключевую роль в расследовании. Имя Моррисона более десятка раз упоминается в показаниях Уильяма Тейлора.

Тейлор сказал законодателям, что Трамп хотел удержать выделенную для Украины военную помощь, пока президент Владимир Зеленский не согласится дать публичное обещание начать расследование в отношении газовой компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер.

По словам Тейлора, Моррисон рассказал ему, что Украина не получит военную помощь, пока Зеленский не пообещает начать расследование. В том же контексте обсуждалась организация встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

Напомним, сегодня стало известно, что Тим Моррисон покинул свой пост.

Моррисон занимал должность советника Трампа по России с августа месяца, когда сменил на этой должности Фиону Хилл. Сообщается, что Эндрю Пик, который сейчас является заместителем помощника госсекретаря по Ираку и Ирану, должен сменить Моррисона на посту.

Также РБК-Украина сообщало, что бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон отказывается добровольно дать показания в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа.