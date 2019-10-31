Колишній співробітник Ради з нацбезпеки США свідчить у Конгресі

Колишній провідний радник президента Дональда Трампа у справах Росії і Європи Тім Моррісон дає свідчення в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Про це повідомляє "Голос Америки".

Повідомляється, що свідчення Моррісона можуть зіграти ключову роль в розслідуванні. Ім'я Моррісона більше десятка разів згадується в показаннях Вільяма Тейлора.

Тейлор сказав законодавцям, що Трамп хотів утримати виділену для України військову допомогу, поки президент Володимир Зеленський не погодиться дати публічну обіцянку розпочати розслідування щодо газової компанії Burisma, де працював син Джо Байдена Хантер.

За словами Тейлора, Моррісон розповів йому, що Україна не отримає військову допомогу, поки Зеленський не пообіцяє розпочати розслідування. У тому ж контексті обговорювалася організація зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Тім Моррісон покинув свій пост.

Моррісон обіймав посаду радника Трампа по Росії з серпня місяця, коли змінив на цій посаді Фіону Хілл. Повідомляється, що Ендрю Пік, який зараз є заступником помічника держсекретаря з Іраку й Ірану, повинен змінити Моррісона на посаді.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Джон Болтон відмовляється добровільно дати свідчення в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Дональда Трампа.