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Бывший премьер Японии скончался после покушения на него

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Пятница 08 июля 2022 11:58
Бывший премьер Японии скончался после покушения на него Фото: бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу, 8 июля. После того как на него было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", - говорится в сообщении.

Отметим, Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии рекордно долгий срок - более 2800 дней. В августе 2020 года он неожиданно объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Он уже уходил с должности в 2007 году по состоянию здоровья, однако смог вернуться, когда болезнь отступила. Впервые Абэ возглавил Кабинет министров Японии в сентябре 2006 года.

Напомним, сегодня в городе Нара во время выступления бывший премьер-министр Японии был расстрелян неизвестным мужчиной. Абэ сразу же потерял сознание и был госпитализирован.

По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи.

Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.

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