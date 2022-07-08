Бывший премьер Японии скончался после покушения на него

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу, 8 июля. После того как на него было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", - говорится в сообщении.

Отметим, Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии рекордно долгий срок - более 2800 дней. В августе 2020 года он неожиданно объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Он уже уходил с должности в 2007 году по состоянию здоровья, однако смог вернуться, когда болезнь отступила. Впервые Абэ возглавил Кабинет министров Японии в сентябре 2006 года.