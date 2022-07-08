Колишній прем'єр Японії помер після замаху на нього

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у п'ятницю, 8 липня. Після того як на нього було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

"Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер. Він був застрелений під час виступу в п'ятницю в місті Нара, недалеко від Кіото", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Сіндзо Абе обіймав посаду прем'єр-міністра Японії рекордно довгий термін - понад 2800 днів. У серпні 2020 року він несподівано оголосив, що йде у відставку за станом здоров'я. Він вже йшов з посади у 2007 році за станом здоров'я, проте зміг повернутися, коли хвороба відступила. Вперше Абе очолив кабінет міністрів Японії у вересні 2006 року.