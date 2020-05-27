ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бывший главный военный прокурор Матиос стал адвокатом

Новости » Общество     27.05.2020 - 11:53
Бывший главный военный прокурор Матиос стал адвокатом
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Матиос получил удостоверение адвоката 15 мая

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос стал адвокатов. Прием клиентов Матиос осуществляет в Луцке.

Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины, передает РБК-Украина.

Удостоверение адвоката экс-прокурор получил 15 мая от Совета адвокатов Волынской области.

Кроме него в этот же день адвокатами стали несколько его подчиненных из военной прокуратуры: Ольга Миргородская, Дмитрий Борзых, Виталий Опанасенко.

Отметим, Матиос до этого проработал на военной службе 23 года, занимая должности главы Управления СБУ во Львовской и Одесской областях. В 2009-2010 гг. - первый заместитель ГУ "К" СБУ в Киеве. Должность главного военного прокурора занимал с 2014 по 2019 года.

Напомним, в начале сентября 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности.

Позже, в октябре, Матиос был уволен с военной службы по приказу министром обороны Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины адвокатАнатолий Матиос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь