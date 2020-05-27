Бывший главный военный прокурор Матиос стал адвокатом

Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Матиос получил удостоверение адвоката 15 мая

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос стал адвокатов. Прием клиентов Матиос осуществляет в Луцке.

Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины, передает РБК-Украина.

Удостоверение адвоката экс-прокурор получил 15 мая от Совета адвокатов Волынской области.

Кроме него в этот же день адвокатами стали несколько его подчиненных из военной прокуратуры: Ольга Миргородская, Дмитрий Борзых, Виталий Опанасенко.

Отметим, Матиос до этого проработал на военной службе 23 года, занимая должности главы Управления СБУ во Львовской и Одесской областях. В 2009-2010 гг. - первый заместитель ГУ "К" СБУ в Киеве. Должность главного военного прокурора занимал с 2014 по 2019 года.

Напомним, в начале сентября 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности.

Позже, в октябре, Матиос был уволен с военной службы по приказу министром обороны Украины.

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Автор: Олег Черныш