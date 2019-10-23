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Матиоса уволили с военной службы

Новости » Политика    23.10.2019 - 11:40
Матиоса уволили с военной службы
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Ранее генпрокурор уволил его с должности Главного военного прокурора

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уволил бывшего Главного военного прокурора Анатолия Матиоса с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Матиоса в Facebook.

Матиос был уволен с должности генерал-полковника юстиции с формулировкой: "в связи с проведением организационных мероприятий". Он проработал на военной службе 23 года.

Матиоса уволили с военной службы

Фото: приказ об увольнении Матиоса (facebook.com/MatiosAnatolii)

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности Главного военного прокурора, на которой он проработал 5 лет. Он был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

Добавим, ранее Матиос был начальником УСБУ во Львовской области. В 2008-2009 годах - начальник УСБУ в Одесской области. В 2009-2010 гг. - первый заместитель ГУ "К" СБУ в Киеве.

Также РБК-Украина сообщало, что Генпрокуратура в рамках реформы прокуратуры уволит 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации. Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что 96% сотрудников ведомства уже подали заявки на переаттестацию. Некоторые отказались из-за боязни не пройти проверку на добропорядочность.

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