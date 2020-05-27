ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Колишній головний військовий прокурор Матіос став адвокатом

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 11:53
Колишній головний військовий прокурор Матіос став адвокатом
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Матіос отримав посвідчення адвоката 15 травня

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос став адвокатів. Прийом клієнтів Матіос здійснює в Луцьку.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі адвокатів України, передає РБК-Україна.

Посвідчення адвоката екс-прокурор отримав від 15 травня Ради адвокатів Волинської області.

Крім нього в цей же день адвокатами стали кілька його підлеглих з військової прокуратури: Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.

Зазначимо, Матіос до цього пропрацював на військовій службі 23 роки, займаючи посади голови Управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2009-2010 роках - перший заступник ГУ "К" СБУ в Києві. Посаду головного військового прокурора обіймав з 2014 по 2019 року.

Нагадаємо, на початку вересня 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади.

Пізніше, в жовтні, Матіос був звільнений з військової служби за наказом міністром оборони України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України адвокатАнатолий Матиос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся