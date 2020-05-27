Колишній головний військовий прокурор Матіос став адвокатом

Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Матіос отримав посвідчення адвоката 15 травня

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос став адвокатів. Прийом клієнтів Матіос здійснює в Луцьку.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі адвокатів України, передає РБК-Україна.

Посвідчення адвоката екс-прокурор отримав від 15 травня Ради адвокатів Волинської області.

Крім нього в цей же день адвокатами стали кілька його підлеглих з військової прокуратури: Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.

Зазначимо, Матіос до цього пропрацював на військовій службі 23 роки, займаючи посади голови Управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2009-2010 роках - перший заступник ГУ "К" СБУ в Києві. Посаду головного військового прокурора обіймав з 2014 по 2019 року.

Нагадаємо, на початку вересня 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади.

Пізніше, в жовтні, Матіос був звільнений з військової служби за наказом міністром оборони України.

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Автор: Олег Черниш