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Бывший глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока-2"

Фото: Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (facebook.com/sigmar.gabriel)
Автор: Роман Мирончук

Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, который отвечал за продвижение газопровода "Северный поток-2", признал свои ошибки - например, что Германия не слушала восточноевропейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Габриэля в интервью немецкому изданию Die Welt.

Габриэль долго защищал газопровод. В 2015 году он сказал: "Северный поток-2 отвечает интересам Германии, я согласен с канцлером. С точки зрения европейского суверенитета США это не касается".

После полномасштабного вторжения России в Украину Габриэль совсем по-другому оценивает "Северный поток-2".

"Было ошибкой не прислушаться к восточноевропейцам, когда они возражали против "Северного потока-2". Это была и моя ошибка", заявил Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии и ее политику единоличную ответственность за сильную энергетическую зависимость Германии от российского природного газа.

Решение продолжать расширять отношения с РФ после аннексии Крыма Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

"Вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток-2", - добавил он.

Напомним, что 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение остановить сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.

Ранее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что его поддержка "Северного потока-2" была ошибкой.

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ГерманияСеверный поток-2