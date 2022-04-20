Бывший глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока-2"

Габриэль долго защищал газопровод. В 2015 году он сказал: "Северный поток-2 отвечает интересам Германии, я согласен с канцлером. С точки зрения европейского суверенитета США это не касается".

После полномасштабного вторжения России в Украину Габриэль совсем по-другому оценивает "Северный поток-2".

"Было ошибкой не прислушаться к восточноевропейцам, когда они возражали против "Северного потока-2". Это была и моя ошибка", заявил Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии и ее политику единоличную ответственность за сильную энергетическую зависимость Германии от российского природного газа.

Решение продолжать расширять отношения с РФ после аннексии Крыма Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

"Вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток-2", - добавил он.