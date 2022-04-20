Колишній глава МЗС ФРН визнав помилки щодо "Північного потоку-2"

Габріель довго захищав газопровід. У 2015 році він сказав: "Північний потік-2 відповідає інтересам Німеччини, я згоден з канцлером. З точки зору європейського суверенітету США це не стосується".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Габріель зовсім по-іншому оцінює "Північний потік-2".

"Було помилкою не прислухатися до східноєвропейців, коли вони заперечували проти "Північного потоку-2". Це була і моя помилка", заявив Зігмар Габріель.

При цьому він зазначив, що неправильно покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини та її політику одноосібну відповідальність за сильну енергетичну залежність Німеччини від російського природного газу.

Рішення продовжувати розширювати відносини з РФ після анексії Криму Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

"Ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно був зупинений "Північний потік-2", - додав він.