Бывший британский военный погиб в боях за Северодонецк

На войне России против Украины погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отца погибшего в Facebook.
Мужчина покинул армию Британии в марте и отправился защищать Украину. Военный погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов.
Джордан Гетли стал вторым британцем, погибшим на войне в Украине после смерти Скотта Сибли в апреле.
Раньше на войне в Украине погиб чешский доброволец.
Кроме этого, в результате вражеского обстрела во время эвакуации в Луганской области погиб французский журналист.