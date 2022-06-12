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Бывший британский военный погиб в боях за Северодонецк

Фото: погиб британский военный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На войне России против Украины погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отца погибшего в Facebook.

Мужчина покинул армию Британии в марте и отправился защищать Украину. Военный погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов.

Джордан Гетли стал вторым британцем, погибшим на войне в Украине после смерти Скотта Сибли в апреле.

Раньше на войне в Украине погиб чешский доброволец.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела во время эвакуации в Луганской области погиб французский журналист.

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СеверодонецкВойна России против Украины