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Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк

Фото: загинув британський військовий (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На війні Росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням батька загиблого у Facebook.

Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.

Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.

Раніше на війні в Україні загинув чеський доброволець.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу під час евакуації в Луганській області загинув французький журналіст.

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СєвєродонецькВійна Росії проти України