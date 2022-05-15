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Бывший британский разведчик заявил, что Путин серьезно болен

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Президент Российской Федерации Владимир Путин серьезно болен. При этом точно неясно, какой у него недуг.

Об этом бывший британский разведчик Кристофер Стил, который с 2006 по 2009 год руководил отделом России в секретной разведывательной службе MI6, заявил в интервью Sky News, сообщает РБК-Украина.

"Не совсем ясно, что это за болезнь - неизлечимая, смертельная или что-то в этом роде. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения", - отметил Стил.

Его комментарии прозвучали после того, как украинский генерал-майор Кирилл Буданов также заявил, что российский лидер серьезно болен раком, и что в России готовится переворот с целью его смещения.

Стил отметил, что даже если у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем, то на него все равно трудно влиять.

"Я все же думаю, что есть люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, которая, особенно в экономике, плохо отразится на России, и мы можем только надеяться, что это приведет к какой-то смене политики или даже смене режима со временем, но это, конечно, может быть и не так", - подчеркнул бывший британский разведчик.

Отметим, что слухи о здоровье Путина ходят уже несколько лет, но они только усилились после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.

Так недавно российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что глава Кремля консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

В Кремле же информацию о том, что Путин болен раком, опровергают.

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Российская ФедерацияВладимир Путин