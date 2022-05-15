Бывший британский разведчик заявил, что Путин серьезно болен

"Не совсем ясно, что это за болезнь - неизлечимая, смертельная или что-то в этом роде. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения", - отметил Стил.

Его комментарии прозвучали после того, как украинский генерал-майор Кирилл Буданов также заявил, что российский лидер серьезно болен раком, и что в России готовится переворот с целью его смещения.

Стил отметил, что даже если у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем, то на него все равно трудно влиять.

"Я все же думаю, что есть люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, которая, особенно в экономике, плохо отразится на России, и мы можем только надеяться, что это приведет к какой-то смене политики или даже смене режима со временем, но это, конечно, может быть и не так", - подчеркнул бывший британский разведчик.

Отметим, что слухи о здоровье Путина ходят уже несколько лет, но они только усилились после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.