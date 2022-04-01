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"Выдумка и неправда". Путин не болен раком, - Кремль

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Москва, Пятница 01 апреля 2022 18:01
"Выдумка и неправда". Путин не болен раком, - Кремль Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина опровергают информацию о том, что он болен раком. В Кремле назвали информацию журналистов-расследователей "выдумкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

По его словам, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные заявления "выдумками и неправдой"

"На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно", - написал Венедиктов.

Напомним, ранее журналисты российского издания "Проект" опубликовали расследование, в котором говорится, что Путин постоянно консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимается проблемами щитовидной железы.

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