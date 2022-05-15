Колишній британський розвідник заявив, що Путін серйозно хворий

"Не зовсім ясно, що це за хвороба - невиліковна, смертельна або щось в цьому роді. Але, безумовно, я думаю, що це частина рівняння", - зазначив стіл.

Його коментарі прозвучали після того, як український генерал-майор Кирило Буданов також заявив, що російський лідер серйозно хворий на рак, і що в Росії готується переворот з метою його зміщення.

Стіл зазначив, що навіть якщо у Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям, то на нього все одно важко впливати.

"Я все ж думаю, що є люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна, яка, особливо в економіці, погано відіб'ється на Росії, і ми можемо тільки сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики або навіть зміни режиму з часом, але це, звичайно, може бути і не так", - підкреслив колишній британський розвідник.

Зазначимо, що чутки про здоров'я Путіна ходять вже кілька років, але вони тільки посилилися після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.