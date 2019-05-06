Бывший адвокат Трампа начал отбывать тюремный срок

Бывший адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Майкл Коэн отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Изначально Коэн должен был начать отбывать тюремный срок в марте, однако судья предоставил ему двухмесячную отсрочку с тем, чтобы он смог восстановиться после хирургической операции.

Перед тем, как отправится в тюрьму Коэн поговорил с представителями СМИ. Коэн заявил, что с нетерпением ожидает того дня, когда он сможет "поделиться правдой". Коэн осудил "ксенофобию, несправедливость и ложь у руля страны".

Отбывать свой срок бывший адвокат президента будет в федеральной тюрьме, которая расположена в 110 км от Нью-Йорка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщает, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн засвидетельствовал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Отметим, Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.