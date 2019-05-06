Колишній адвокат Трампа почав відбувати тюремний термін

Колишній адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Майкл Коен відправився відбувати трирічний тюремний термін за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Спочатку Коен повинен був почати відбувати тюремний термін в березні, проте суддя надав йому двомісячну відстрочку з тим, щоб він зміг відновитися після хірургічної операції.

Перед тим, як відправиться у в'язницю Коен поговорив з представниками ЗМІ. Коен заявив, що з нетерпінням чекає того дня, коли він зможе "поділитися правдою". Коен засудив "ксенофобію, несправедливість і брехню біля керма країни".

Відбувати свій термін колишній адвокат президента буде у федеральній в'язниці, яка розташована в 110 км від Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляє, що колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Зазначимо, Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.