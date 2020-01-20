Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующая информация появилась на сайте ГБР, передает РБК-Украина.

Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Напомним, временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. в своем видеообращении сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала.

Также она прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Виктора Януковича своим заместителем.

"Относительно манипуляций - "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана". Я неоднократно заявляла и повторяю еще раз - подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предприняты все предусмотренные законом меры, направленныхе на недопущение конфликта интересов", - отметила Венедиктова.

Ранее сообщалось, что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.