Колишній адвокат Януковича офіційно став заступником директора ДБР

Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, передає РБК-Україна.

Ще одним заступником очільника відомства став Олександр Соколов.

Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова. у своєму відеозверненні повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписані. Проте імен вона не назвала.

Також вона прокоментувала інформацію про призначення адвоката екс-президента Віктора Януковича своїм заступником.

"Щодо маніпуляцій - "заступник голови ДБР, адвокат Януковича, буде розслідувати справи Майдану". Я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз - підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів", - наголосила Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що заступником директора Державного бюро розслідувань може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Наголошувалося, що у разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.