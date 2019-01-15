В бывшей УПЦ МП заявили, что не собираются покидать Киево-Печерскую лавру

Фото: архимандрит УПЦ МП Поликарп (church.ua)

По словам архимандрита Поликарпа, священники УПЦ МП покидать святыню не будут

Бывшая "Украинская православная церковь Московского патриархата" (УПЦ МП) заявляет, что не планирует выезжать из Києво-Печерской лавры или вывозить святыни в Российскую Федерацию (РФ). Об этом заявил архимандрит УПЦ МП Поликарп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

По словам архимандрита, священники УПЦ МП покидать святыню не собираются, поскольку "они украинцы и будут жить на своей земле".

"Мы никуда отсюда уезжать не собираемся и вывозить святыни, и большую Лаврскую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся", - сказал представитель УПЦ МП.

Он также отметил, что церковь Московськго патриархата въехала в Лавру, "когда та была в ужасном состоянии, и привела ее в порядок".

Напомним, представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам культуры и духовности сообщали, что после получения томоса об автокефалии ПЦУ в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и обьединения с ПЦУ.