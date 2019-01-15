В бывшей УПЦ МП заявили, что не собираются покидать Киево-Печерскую лавру

По словам архимандрита Поликарпа, священники УПЦ МП покидать святыню не будут
Бывшая "Украинская православная церковь Московского патриархата" (УПЦ МП) заявляет, что не планирует выезжать из Києво-Печерской лавры или вывозить святыни в Российскую Федерацию (РФ). Об этом заявил архимандрит УПЦ МП Поликарп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.
По словам архимандрита, священники УПЦ МП покидать святыню не собираются, поскольку "они украинцы и будут жить на своей земле".
"Мы никуда отсюда уезжать не собираемся и вывозить святыни, и большую Лаврскую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся", - сказал представитель УПЦ МП.
Он также отметил, что церковь Московськго патриархата въехала в Лавру, "когда та была в ужасном состоянии, и привела ее в порядок".
Напомним, представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли к Православной церкви Украины (ПЦУ).
Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам культуры и духовности сообщали, что после получения томоса об автокефалии ПЦУ в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и обьединения с ПЦУ.