У президента розповіли, скільки парафій перейшли до ПЦУ з УПЦ МП

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зазначимо, на цьому тижні Рада може розглянути закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України (ПЦУ). Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, раніше у ході засідання погоджувальної ради спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що на цьому тижні ВР може розглянути закон про перехід церковних громад до ПЦУ.

"Уже близько 70 парафій перейшли з УПЦ МП у нашу автофальну українську церкву. Тому власне завдання України - зберегти міжконфесійний мир, але передбачити найбільш прийнятну модель такого переходу парафій у ті, які вони бажають відвідувати. Тому глава держави наголошує на важливості ініціативи голови ВРУ щодо внесення на розгляд парламенту законопроекту, який забезпечить право релігійних громад на зміну підлеглості", - поінформувала представник президента.

Нагадаємо, Парубій заявив, що в четвер парламент може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у Православну церкву України. Він підкреслив, що раніше зареєстрований законопроект №4128 не враховує усі процедурні юридичні нюанси, тому буде розроблений новий документ.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті з питань культури і духовності повідомляли, що після отримання томосу про автокефалію ПЦУ у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад і об'єднання з ПЦУ.

Додамо, спікер Ради підкреслював, що законопроект про перехід парафій у ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад у нову церкву.