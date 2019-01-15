ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У президента розповіли, скільки парафій перейшли до ПЦУ з УПЦ МП

Новини » Політика    15.01.2019 - 11:09
У президента розповіли, скільки парафій перейшли до ПЦУ з УПЦ МП
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зазначимо, на цьому тижні Рада може розглянути закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України (ПЦУ). Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, раніше у ході засідання погоджувальної ради спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що на цьому тижні ВР може розглянути закон про перехід церковних громад до ПЦУ.

"Уже близько 70 парафій перейшли з УПЦ МП у нашу автофальну українську церкву. Тому власне завдання України - зберегти міжконфесійний мир, але передбачити найбільш прийнятну модель такого переходу парафій у ті, які вони бажають відвідувати. Тому глава держави наголошує на важливості ініціативи голови ВРУ щодо внесення на розгляд парламенту законопроекту, який забезпечить право релігійних громад на зміну підлеглості", - поінформувала представник президента.

Нагадаємо, Парубій заявив, що в четвер парламент може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у Православну церкву України. Він підкреслив, що раніше зареєстрований законопроект №4128 не враховує усі процедурні юридичні нюанси, тому буде розроблений новий документ.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті з питань культури і духовності повідомляли, що після отримання томосу про автокефалію ПЦУ у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад і об'єднання з ПЦУ.

Додамо, спікер Ради підкреслював, що законопроект про перехід парафій у ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад у нову церкву.

Рада може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у четвер Вселенський патріархат опублікував томос про автокефалію ПЦУ
Новини України церковьІрина ЛуценкоПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся