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У колишній УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру

Новини » Політика    15.01.2019 - 20:49
У колишній УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру
Фото: архімандрит УПЦ МП Полікарп (church.ua)

За словами архімандрита Полікарпа, священики УПЦ МП покидати святиню не будуть

Колишня "Українська православна церква Московського патріархату" (УПЦ МП) заявляє, що не планує виїжджати з Києво-Печерської лаври чи вивозити святині до Російської Федерації (РФ). Про це заявив архімандрит УПЦ МП Полікарп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

За словами архімандрита, священики УПЦ МП покидати святиню не збираються, оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі".

"Ми нікуди звідси виїжджати не збираємося і вивозити святині та Лаврську велику дзвіницю через Дніпро тягнути у Москву не збираємося", - сказав представник УПЦ МП.

Він також зазначив, що церква Московськго патріархату в’їхала у Лавру, "коли та була в жахливому стані", і привела її до ладу".

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України (ПЦУ).

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті з питань культури і духовності повідомляли, що після отримання томосу про автокефалію ПЦУ у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад і об'єднання з ПЦУ.

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Новини України УПЦ МПАвтокефаліяУкраинская церковьКиїв
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