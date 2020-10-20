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Бывшему замглавы Минобороны сообщили о подозрении по делу о закупке бронежилетов

Киев, Вторник 20 октября 2020 17:55
Бывшему замглавы Минобороны сообщили о подозрении по делу о закупке бронежилетов
Фото: Офис генпрокуратуры (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины по делу о закупке бракованных бронежилетов. Его подозревают в бездеятельности, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования. В частности, 11 тысяч бронежилетов, которые не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Бывший чиновник не предпринял никаких действия, чтобы не принимать такую продукцию, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 42 млн гривен.

При этом в ОГП отметили, что в уголовном деле сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Минобороны Украины.

Напомним, ранее апелляционный суд уменьшил размер залога Дмитрию Марченко - начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, который является фигурантом дела о закупке некачественных бронежилетов.

Кроме того, в июне прошлого года у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом 60% из них простреливаются при намокании.

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