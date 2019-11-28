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Генералу в деле о закупке бронежилетов для ВСУ уменьшили залог

Новости » Политика     28.11.2019 - 16:53
Генералу в деле о закупке бронежилетов для ВСУ уменьшили залог
Фото: Дмитрий Марченко (mil.gov.ua)

Марченко может выйти под залог 20 млн гривен

Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, размер залога уменьшили с 76 млн гриень до 20 млн гривен.

Отмечается, что была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 11 ноября 2019 года.

"Апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично, постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 11 ноября 2019 года отменено и постановлено новое... Применено к подозреваемому Марченко Д.А. меру пресечения в виде содержания под стражей до 03 января 2020 года с одновременным определением альтернативного пресечения в виде залога в размере 20 000 000 в национальной денежной единице", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Дмитрия Марченко подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене. То, что бронежилеты простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн гривен.

РБК-Украина писало, что в июне у должностных лиц Министерства обороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом, 60% из них простреливаются при намокании.

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