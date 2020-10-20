Екс-заступнику голови Міноборони повідомили про підозру у справі про закупівлю бронежилетів

Фото: Офіс генпрокуратури (РБК-Україна)

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України у справі про закупівлю бракованих бронежилетів. Його підозрюють у бездіяльності, що призвела тяжкі наслідки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що працівники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального спорядження. Зокрема, 11 тисяч бронежилетів, які не здатні захистити військовослужбовців від поразок вогнепальною зброєю.

Колишній чиновник не вжив жодних дій, щоб не приймати таку продукцію, у результаті чого державі був нанесений збиток у розмірі 42 млн гривень.

При цьому в ОГП відзначили, що в кримінальній справі повідомлено про підозру восьми осіб, шість з яких у момент скоєння злочину перебували на керівних посадах в Міноборони України.

Нагадаємо, раніше апеляційний суд зменшив розмір застави Дмитру Марченку - начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ, який є фігурантом справи про закупівлі неякісних бронежилетів.

Крім того, в червні минулого року у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому 60% з них прострілюються при намоканні.