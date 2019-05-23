Бывшему переводчику Гройсмана продлили арест

Голосеевский районный суд города Киева продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Прокурор Игорь Крынин в связи с завершением срока ареста Ежова подал ходатайство о продлении содержания под стражей.

Он объяснил такую меру тем, что на свободе подсудимый, по его мнению, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Прокурор заявил, что Ежов может сбежать в РФ, так как раньше часто туда ездил, а российские спецслужбы якобы планировали оформить ему гражданство.

Адвокат Валентин Рыбин возразил против удовлетворения ходатайства. По его словам, Ежов обвиняется в совершении конкретных действий - в том, что он пересылал по электронной почте материалы о работе правительства сотруднику российской разведки по имени Александр. Однако, по мнению защитника, в ходе судебного следствия прокуратура не смогла доказать то, что документы могли навредить Украине, и то, что они адресовались именно российскому разведчику. Поэтому, как считает адвокат, нет никаких оснований держать его клиента в СИЗО.

Сам Ежов в своем выступлении выразил протест в связи с тем, что заседания в деле происходят редко, и на них не рассматривается только продление ареста.

Вместе со своим адвокатом Ежов попросил суд отпустить его из-под стражи.

Судья Елена Первушина, которая председательствовала на заседании, объяснила решение о продлении ареста Ежова тем, что статья является особо тяжкой и не предусматривает другой меры пресечения. При этом судья признала, что во время суда риски пребывания обвиняемого на свободе действительно уменьшились, но не насколько, чтобы освободить его из-под стражи. Арест Ежову был продлен до 21 июля.

Следующее заседание по делу запланировано на 2 июля.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа 2018 года Ежов заявил, что доказательства прокуратуры не доказывают его вину. Добавим также, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что его обвиняемый разглашал информацию, которая не является государственной тайной.