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Суд продлил арест бывшему переводчику Гройсмана

Новости » Общество    05.04.2019 - 16:59
Суд продлил арест бывшему переводчику Гройсмана
Фото: Станислав Ежов (УНИАН)

Суд продлил арест Ежову до 3 июня 2019 года

Голосеевский районный суд Киева сегодня, 5 апреля, продлил арест экс-переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову до 3 июня 2019 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что прокурор Игорь Крынин подал ходатайство о продлении ареста Ежову, так как срок содержания под стражей подсудимого заканчивался 12 апреля.

Прокурор обосновал необходимость продления ареста тем, что за пределами СИЗО Ежов может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность. Крынин считает, что эти риски подтверждаются тем, что ранее Ежов неоднократно выезжал за границу и якобы собирался оформить гражданство РФ с помощью спецслужб из Москвы.

По словам Ежова, прокурор не предоставил никаких материалов, которые бы доказывали обоснованность предъявленных ему подозрений.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.

Как писало РБК-Украина, в конце августа 2018 года Ежов заявил, что доказательства прокуратуры не доказывают его вину. Добавим также, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что его обвиняемый разглашал информацию, которая не является гостайной.

 

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