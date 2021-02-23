UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Бывшего топ-менеджера УЗ разоблачили на миллионных хищениях

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен. Эти средства выделялись на ремонт подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным СБУ, чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. На самом деле работы фактически выполняли работники "Укрзализныци" с использованием запчастей неизвестного происхождения. Ремонт проходил в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.

Экспертиза установила, что "Укрзализныце" нанесен ущерб на более 58 млн гривен, из-за чего незаконно была занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн гривен.

Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. СБУ не раскрывает его имя.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста.

Сегодня сообщалось, что контрразведка СБУ на административной границе с Крымом задержала мужчину, который весной 2014 года способствовал оккупации полуострова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныУкрзализныцяхищение
Читайте также
Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия
Прогноз погоды