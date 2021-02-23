Бывшего топ-менеджера УЗ разоблачили на миллионных хищениях

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен. Эти средства выделялись на ремонт подвижного состава.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
По данным СБУ, чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. На самом деле работы фактически выполняли работники "Укрзализныци" с использованием запчастей неизвестного происхождения. Ремонт проходил в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.
Экспертиза установила, что "Укрзализныце" нанесен ущерб на более 58 млн гривен, из-за чего незаконно была занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн гривен.
Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. СБУ не раскрывает его имя.
Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста.
Сегодня сообщалось, что контрразведка СБУ на административной границе с Крымом задержала мужчину, который весной 2014 года способствовал оккупации полуострова.