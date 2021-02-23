ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ задержала активиста "крымской весны"

Новина українською → Украина, Вторник 23 февраля 2021 12:10
СБУ задержала активиста "крымской весны" Фото: Шеврон СБУ (пресс-служба СБУ)
Автор: РБК-Украина

Контрразведка СБУ на админгранице с Крымом задержала мужчину, который весной 2014 года способствовал оккупации полуострова. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина является активистом так называемой "крымской весны". Следователи сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно аннексированного Крыма во время въезда на материковую часть Украины.

"Задокументировано, что весной 2014 года он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ аннексии территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании", - сообщили в СБУ.

В пресс-службе добавили, что Служба безопасности имеет доказательства получения подозреваемым награды от российской оккупационной администрации - медали "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

В настоящее время продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки. Мужчина планировал получить для спецслужб РФ техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине