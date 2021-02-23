Колишнього топ-менеджера УЗ викрили мільйонних розкраданнях

За даними СБУ, посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу. Насправді роботи фактично виконували працівники "Укрзалізниці" з використанням запчастин невідомого походження. Ремонт проходив у значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, і з порушенням технологічних норм.

Експертиза встановила, що "Укрзалізниці" завдано збитків на понад 58 млн гривень, через що незаконно було занижено оподатковувану базу на 6,4 млн гривень.

Колишньому топ-менеджеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. СБУ не розкриває його ім'я.