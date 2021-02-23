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Колишнього топ-менеджера УЗ викрили мільйонних розкраданнях

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила колишнього топ-менеджера "Укрзалізниці" на розкраданні мільйонів гривень. Ці кошти виділялися на ремонт рухомого складу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

За даними СБУ, посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу. Насправді роботи фактично виконували працівники "Укрзалізниці" з використанням запчастин невідомого походження. Ремонт проходив у значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, і з порушенням технологічних норм.

Експертиза встановила, що "Укрзалізниці" завдано збитків на понад 58 млн гривень, через що незаконно було занижено оподатковувану базу на 6,4 млн гривень.

Колишньому топ-менеджеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. СБУ не розкриває його ім'я.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання грошей "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту.

Сьогодні повідомлялося, що контррозвідка СБУ на адміністративному кордоні з Кримом затримала чоловіка, який навесні 2014 року сприяв окупації півострова.

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Новини України Служба безпеки УкраїниУкрзалізницярозкрадання
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