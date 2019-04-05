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Бывшего премьера Хорватии осудили на 6 лет за коррупцию

Новости » Общество    05.04.2019 - 15:47
Бывшего премьера Хорватии осудили на 6 лет за коррупцию
Фото: Иво Санадер (neweurope.eu)

Верховный суд Хорватии увеличил срок ареста Иво Санадера

Верховный суд Хорватии увеличил срок заключения до 6 лет для бывшего премьера страны Иво Санадера, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2017 году суд низшей инстанции приговорил Санадера к 4,5 годам, что меньше пятилетнего порога, который требовал бы заключения бывшего премьер-министра до решения Верховного суда.

После решения Верховного суда, который увеличил срок ареста до 6 лет, Санадера сразу забрали в тюрьму.

Санадер, который был премьером Хорватии с 2003 по 2009 годы и ушел в отставку без всяких объяснений, отрицает все обвинения в свой адрес.

Согласно материалам дела, Санадер во время свого правления заставил правительство приобрести в Загребе здание вдвое выше рыночной цены. Правительство заплатило за недвижимость 10 млн евро, 2,3 млн евро при этом пошли на личный счет Иво Санадера.

Против  бывшего премьер-министра выдвигали и другие коррупционные обвинения.

Санадер все еще может обжаловать приговор в Конституционном суде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд арестовал водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе, что привело к гибели от травмирования военнослужащего Нацгвардии.

Кроме того, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры Владиславу Мангеру.

Отметим, на прошлом заседании сторона защиты Мангера заявила отвод председательствующей судье Шевченковского райсуда Щебуняевой.

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