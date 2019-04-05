Колишнього прем'єра Хорватії засудили на 6 років за корупцію

Фото: Іво Санадер (neweurope.eu)

Верховний суд Хорватії збільшив термін арешту Іво Санадера

Верховний суд Хорватії збільшив строк ув'язнення до 6 років для колишнього прем'єра країни Іво Санадера, якого звинувачують у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2017 році суд нижчої інстанції засудив Санадера до 4,5 років, що менше п'ятирічного порогу, який вимагав би ув'язнення колишнього прем'єр-міністра до рішення Верховного суду.

Після рішення Верховного суду, який збільшив термін арешту до 6 років, Санадера відразу забрали в тюрму.

Санадер, який був прем'єром Хорватії з 2003 по 2009 рік і пішов у відставку без всяких пояснень, заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Згідно з матеріалами справи, Санадер під час свого правління змусив уряд придбати в Загребі будівля вдвічі вище ринкової ціни. Уряд заплатив за нерухомість 10 млн євро, 2,3 млн євро при цьому пішли на особистий рахунок Іво Санадера.

Проти колишнього прем'єр-міністра висували й інші корупційні звинувачення.

Санадер все ще може оскаржити вирок в Конституційному суді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд заарештував водія, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Одесі, що призвело до загибелі від травмування військовослужбовця Нацгвардії.

Крім того, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного Владиславу Мангеру.

нагадаємо, на минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючої судді Шевченківського райсуду Щебуняєвій.