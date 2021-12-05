Бывшая королева Нидерландов заболела коронавирусом

Бывшая королева Нидерландов, принцесса Биатрикс заболела коронавирусом. О состоянии ее здоровья сообщил королевский дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
в течение 33 лет до 2013 года и отреклась от престола в пользу своего сына. Сейчас страной правит ее старший сын Виллем-Александр.
Напомним, что Нидерланды стали одной из стран, где появился новый штамм коронавируса "Омикрон". В стране заявили, что вирус был в стране еще до того, как его обнаружили у путешественников из Южной Африки.