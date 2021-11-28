В Нидерландах штамм "Омикрон" обнаружили у 13 путешественников из ЮАР

В Нидерландах служба здравоохранения в аэропорту Схипхол провела проверку более 600 пассажиров двух самолетов авиакомпании KLM. У 13 путешественников из ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS .

В целом 61 тест оказался положительным. Всех инфицированных поместили в карантинный отель.

Министр здравоохранения Уго де Йонге призвал всех людей, прибывших из ЮАР немедленно пройти тест на выявление заболевания.

Правила доступа к самолетам KLM в ЮАР были ужесточены. Люди, прошедшие полный курс вакцинации - обязаны продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест, чтобы их допустили на борт.

Между тем Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант "Омикрон" как "тревожный".