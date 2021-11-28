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В Нидерландах штамм "Омикрон" обнаружили у 13 путешественников из ЮАР

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Воскресенье 28 ноября 2021 15:41
В Нидерландах штамм "Омикрон" обнаружили у 13 путешественников из ЮАР Фото: в Нидерландах штамм "Омикрон" обнаружили у 13 путешественников из ЮАР (РБК-Украина, Ольга Маджумдар)
Автор: Сергей Пышкин

В Нидерландах служба здравоохранения в аэропорту Схипхол провела проверку более 600 пассажиров двух самолетов авиакомпании KLM. У 13 путешественников из ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS.

В целом 61 тест оказался положительным. Всех инфицированных поместили в карантинный отель.

Министр здравоохранения Уго де Йонге призвал всех людей, прибывших из ЮАР немедленно пройти тест на выявление заболевания.

Правила доступа к самолетам KLM в ЮАР были ужесточены. Люди, прошедшие полный курс вакцинации - обязаны продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест, чтобы их допустили на борт.

Между тем Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант "Омикрон" как "тревожный".

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