Колишня королева Нідерландів захворіла на коронавірус

Колишня королева Нідерланди, принцеса Біатрікс захворіла на коронавірус. Про стан її здоров'я повідомив королівський дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
протягом 33 років до 2013 року і зреклася престолу на користь свого сина. Зараз країною править її старший син Віллем-Олександр.
Нагадаємо, що Нідерланди стали однією з країн, де з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". У країні заявили, що вірус був у країні ще до того, як його виявили у мандрівників з Південної Африки.