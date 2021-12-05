RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Колишня королева Нідерландів захворіла на коронавірус

Автор: Наталья Скороход

Колишня королева Нідерланди, принцеса Біатрікс захворіла на коронавірус. Про стан її здоров'я повідомив королівський дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

протягом 33 років до 2013 року і зреклася престолу на користь свого сина. Зараз країною править її старший син Віллем-Олександр.

Нагадаємо, що Нідерланди стали однією з країн, де з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". У країні заявили, що вірус був у країні ще до того, як його виявили у мандрівників з Південної Африки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди