Бюрократія повинна зникнути. До кінця місяця у всіх ВЛК має запрацювати е-черга, - Шмигаль

Він зазначив, що Україна і надалі просувається із впровадженням реформи військово-лікарських комісій.

"Вже збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. До кінця травня електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створені ВЛК", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що "живі" черги та бюрократія мають зникнути раз і назавжди.

Реформа ВЛК

У квітня МОЗ визначило, що військово-лікарські комісії будуть працювати на базі цивільних медзакладів за програмою медгарантій.

Після цього нардепи ухвалили два законопроєкти, що спрямовані на реформування ВЛК.

Тим часом в Україні планують збільшувати мережі ВЛК, вводити е-чергу на запис, електронний документообіг, а також впроваджувати сучасні підходи до обслуговування.

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